روسيا تحذر من استعمال أوكرانيا أسلحة غربية لضرب أراضيها
ندّدت موسكو بما سمته "الدعوات المتهوّرة" التي أطلقها مشرّعون أمريكيون للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زوّدتها بها الولايات المتّحدة لضرب الأراضي الروسية.
وعلّق الكرملين على الدعوات الأمريكية في هذا الاتجاه، معتبرًا أنّ هذا الأمر "تصعيد".
وتؤكّد كييف أنّها قادرة على ضرب القواعد الخلفية الروسية ومواقع داخل روسيا بواسطة الأسلحة التي زوّدها بها الغرب إذ ما سُمح لها بذلك، لكنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها الأوروبيين يمنعونها من استخدام هذه الأسلحة ضدّ الأراضي الروسية خوفًا من توسيع نطاق الحرب.
وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي إنّه "في واشنطن وفي العديد من العواصم الأوروبية، يحاول البعض بحماسة أن يمارسوا الاستفزاز وأن يزيدوا مستوى التصعيد باستمرار، وفي هذا الصدد، يمكننا وصف موقفهم بأنّه غير مسؤول" بحسب قوله.
وأضاف بيسكوف أنّه "بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبين أعضاء الكونغرس، هناك الكثير من المتهوّرين الذين يعتبرون أنّ واجبهم هو صبّ الزيت على النار" وفق تعبيره.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون صرح قبل يومين بأنه "يتعيّن علينا أن نسمح لأوكرانيا أن تخوض الحرب بالطريقة التي تراها مناسبة" بحسب قوله.
وأضاف جونسون أنّ الأوكرانيين "بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على القتال، وأعتقد أنّها ليست سياسة جيدة بالنسبة لنا أن نحاول إدارة جهودهم بأدق التفاصيل" في إشارة ضمنية إلى منع كييف من استخدام الأسلحة التي زودتها بها واشنطن، في العمق الروسي.
ومن جانبه قال النائب الجمهوري مايكل مكول، إنّ القيود "الخطرة" التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على أوكرانيا على صعيد استخدام الأسلحة المرسلة إليها تجعل كييف تذهب إلى الحرب "ويداها مقيدتان خلف ظهرها" بحسب تعبيره.