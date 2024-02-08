انتخابات باكستان.. قطع الاتصالات وإغلاق الحدود مع بدء التصويت

وأعلن تنظيم داعش، في وقت لاحق مسؤوليته عن الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل 26 شخصًا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد أمس الأربعاء.

وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب دعوة رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن لمؤيديه للانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد التصويت وحتى إعلان النتائج. وفي العام الماضي، اقتحم أنصار خان ونهبوا عددا من المباني الحكومية واشتبكوا مع القوات أثناء محاولتهم منع اعتقاله.

وكتبت وزارة الداخلية على منصة "إكس": "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة، ومن ثم جرى تعليق خدمات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت".

وأُغلقت أيضًا الحدود مع إيران وأفغانستان.

وقال مصدر في جهاز المخابرات إن شخصًا قتل عقب إطلاق مسلحين النار على سيارة تقوم بدورية في منطقة تانك شمال غربي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من انتهاء التصويت عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من يوم غد الجمعة.

ومن المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسة بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي فاز حزبه حركة الإنصاف بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظًا.