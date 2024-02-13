وصفوا مقابلة بوتين بـ"السخيفة".. ميدفيدف يهاجم قادة غربيين

سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف، من ردود فعل قادة غربيين، على مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، معتبرا بأنها "درس في التاريخ الروسي للدول الغربية، وكانت بمثابة دواء أصاب الهدف حتما".

ورفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ردود فعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتس على مقابلة بوتين وقال: "الحجج ليست واحدة، وهم لا يحبون أي شيء على الإطلاق، ماذا يمكنك أن تقول".

وجاء رد ميدفيدف عبر تطبيق "تليغرام" بعد تعقيبات من القادة الغربيين ممن وصفوا مقابلة الرئيس بوتين بأنها "سخيفة" ووعدوا مرة أخرى بدعم أوكرانيا.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن إلى أن قادة الدول عادة لا يتحدثون علنًا عن موضوع المقابلات، مضيفا "يجب على السياسيين الإدلاء بتصريحاتهم الخاصة وعدم التعليق على الآخرين؛ لأن القادة متساوون في المكانة من وجهة نظر القانون الدولي".