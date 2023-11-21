مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية
قتِل شخصٌ وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار داخل متجر "وول مارت" بولاية أوهايو الأمريكية أمس الاثنين، وفق ما نقلته قناة "دبليو إتش آي أو" التلفزيونية المحلية.
وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو إنها تحركت فور إطلاق النار، وطمأنت سكان المنطقة مؤكدة أنه لم يعد هناك أي خطر يهدد حياتهم، بعد سيطرتها على الوضع.
وأضافت الشرطة على موقع إكس (تويتر سابقًا) إنها سيطرت على المبنى بالكامل وأمّنته "ولا يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي"، لكنها لم تورد أي تفاصيل حول الضحايا المحتملين.
وبيفركريك مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 46000 نسمة وتقع شرق دايتون مباشرة.
وقال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطلق النار استخدم بندقية هجومية. وقالت شاهدة على إحدى المنصات إنّه "شاب أبيض طويل القامة" يحمل حقيبة عسكرية.