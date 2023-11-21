مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

قتِل شخصٌ وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار داخل متجر "وول مارت" بولاية أوهايو الأمريكية أمس الاثنين، وفق ما نقلته قناة "دبليو إتش آي أو" التلفزيونية المحلية.

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو إنها تحركت فور إطلاق النار، وطمأنت سكان المنطقة مؤكدة أنه لم يعد هناك أي خطر يهدد حياتهم، بعد سيطرتها على الوضع.