انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

أفادت وكالة أنباء أفغانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في المنطقة الرابعة بالعاصمة الأفغانية كابول، بين منطقة "براكي" وتقاطعات المرور في المنطقة الرابعة.

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز": "حتى الآن لا يوجد أي تقرير عن الخسائر البشرية المحتملة وطبيعة هذا الحدث، كما لم تعلن حركة طالبان حتى الآن عن الانفجار وأسبابه أو الخسائر".

ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان، في منتصف آب/أغسطس 2021، لم تشهد البلاد أوضاعًا أمنية واقتصادية مستقرة، وقد ظهرت العديد من الجماعات الأفغانية المسلحة المعارضة لحكم طالبان.