وزير الجيوش الفرنسي: قوة "الرد السريع" قد تبصر النور العام المقبل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي، الجمعة، أن "قوة الرد السريع" الأوروبية التي ذكرها الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، والمخصصة لعمليات مثل إجلاء المواطنين من البلدان التي تشهد أزمات، يمكن أن تبصر النور العام المقبل.

وقال الوزير سيباستيان لوكورنو خلال مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، "إنها قضية أساسية وآمل أن نتمكن من تحقيقها في العام المقبل، من خلال استجابة فعالة وسريعة للغاية".

وعزا هذا المشروع إلى وجود "العديد من الأزمات التي ليست من اختصاص الناتو والتي، غالباً، ما تنفذ فيها فرنسا عمليات بمفردها"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار على سبيل المثال إلى إجلاء المواطنين الفرنسيين من السودان العام الماضي.

وأوضح "لقد أطلقنا عملية في الخرطوم، أخرجنا فيها 1080 شخصاً من جنسيات مختلفة، أو ألف شخص، و200 فرنسي أو (...) 250 على ما أذكر، وأنشأنا جسراً جويًّا مهمًّا بطائرات من طراز A400M، مع قوارب وتبين أن فرنسا كانت بمفردها عمليا".