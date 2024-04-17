بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلق على "تقييد" تحركات عبد اللهيان في نيويورك

علقت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على نبأ تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء زيارتهم نيويورك هذا الأسبوع، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لـ"CNN" في وقت سابق.

بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، قالت إنه لم يتم إخطار بلادها بأي قيود جديدة إضافية على تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد الإيراني أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات للأمم المتحدة.