فيديو من منطقة حادث طائرة رئيسي يظهر صعوبة مهمة فرق الإنقاذ

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تُظهر الظروف الجوية الصعبة في المنطقة التي تعرضت فيها طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث، لم تتضح تفاصيله بعد.

وهبطت الطائرة، بحسب السلطات الإيرانية، في منطقة تُعرف بغاباتها الكثيفة وتضاريسها الصعبة في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتتميز هذه المنطقة بمناخها شديد البرودة الأقرب لمناخ المناطق الروسية، وفي مثل هذا الوقت من العام تشهد ضبابا كثيفا وأمطارا غزيرة، إضافة لدرجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى أقل من عشر درجات في ساعات الليل.