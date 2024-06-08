رسالة مسربة لتزكية أحد مرشحي الرئاسة تثير الجدل في إيران

أثارت رسالة مسربة موجهة إلى مجلس صيانة الدستور، تضمنت تزكية أحد مرشحي الرئاسة في إيران جدلا كبيرا في الشارع الإيراني، حسب مواقع محلية.

وتضمنت الرسالة التي وجهها عدد من وزراء الحكومة الحالية بشكل سري إلى مجلس صيانة الدستور، تزكية ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي للانتخابات الرئاسية.

وأكد الموقعون على الرسالة، أن "لدى إسماعيلي الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج حكومة رئيسي، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني".