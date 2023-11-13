عشية قمة "ابيك".. تظاهرة في سان فرانسيسكو رفضاً للنيوليبرالية وتضامناً مع الفلسطينيين

تظاهر المئات في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الأحد، عشية قمة بين دول المحيط الهادئ، رفضا للممارسات "النيوليبراليّة" للحكومات المعنية و"تضامنا" مع الفلسطينيين في غزة.

ومن المتوقع وصول وفود الدول الأعضاء الـ21 في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وإندونيسيا، إلى المدينة الواقعة في كاليفورنيا، حيث تعقد القمة بين 12 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الناشط المناخي نِك إيفاسكو إن "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) شكل استعماري نيوليبرالي للحكم. نريد أن نتأكد من أنهم يضعون الناس والكوكب في صلب المفاوضات".

وأضاف إيفاسكو "عندما تجتمع البلدان للتفاوض فإنها غالبا ما تتنازل عن حقوق الموارد والأراضي لشركات الشمال"، ملوحا بلافتة كُتبت عليها كلمة "ابيك" التي استُخدمت أحرفها لكتابة عبارة "إساءة استخدام الناس والأرض لمصلحة الشركات".

وتابع الناشط في تحالف "لا لـ ابيك"، "إنهم يتحدثون عن بناء اقتصاد أخضر" لكن أن "تكون للرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الملوثين في العالم، منصة كي يناقش مع قادة العالم كيف يريد الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة هذه، هو أمر مقلق جدا".