قتيلان وجرحى إثر احتجاجات واسعة ضد "طالبان" في أفغانستان (فيديو)

شهدت مدن في ولاية بدخشان، شمال شرق أفغانستان، اليوم السبت، احتجاجات وصفت بـ"الضخمة" ضد حكومة حركة طالبان، فيما تحدثت مصادر عن صدامات بين المحتجين وعناصر أمنية من طالبان.

وأفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، "بأن مسيرة ضخمة في مدينتي إرغو ودريم بولاية بدخشان انطلقت ضد حكومة حركة طالبان".