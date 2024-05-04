قتيلان وجرحى إثر احتجاجات واسعة ضد "طالبان" في أفغانستان (فيديو)
شهدت مدن في ولاية بدخشان، شمال شرق أفغانستان، اليوم السبت، احتجاجات وصفت بـ"الضخمة" ضد حكومة حركة طالبان، فيما تحدثت مصادر عن صدامات بين المحتجين وعناصر أمنية من طالبان.
وأفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، "بأن مسيرة ضخمة في مدينتي إرغو ودريم بولاية بدخشان انطلقت ضد حكومة حركة طالبان".
وبحسب مصادر محلية، قُتل حتى الآن شخصان وأصيب 4 أشخاص بجروح جراء إطلاق نار من قبل حركة طالبان في مديريتي إرغو ودريم".
وقالت مصادر محلية، إن هذه المسيرة الاحتجاجية بدأت بعد أن دمرت قوات طالبان حقول الخشخاش المملوكة للمزارعين وأساءت معاملتهم.
وفي مقاطع الفيديو التي تم نشرها للتجمع الاحتجاجي الشعبي في مديرية دريم، اشتكى أحد رجال الدين في خطابه لطالبان من أنهم دمروا مزارع الناس، بل وضربوا شخصًا معاقًا.
ووصف رجل الدين هذا معاملة طالبان للسكان المحليين بأنها "قاسية"، مبينا أن طالبان لا تحترم "كرامة وشرف وصحة وحتى دماء" الناس. وبحسب قوله فإن طالبان دمرت جدار الشعب وضربتهم.
ولاقت التظاهرات الشعبية ضد حركة طالبان في بدخشان ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر المستخدمون أن شدة طالبان على الناس هي السبب وراء هذه الاحتجاجات.
وبدأت أمس مسيرة احتجاجية غير مسبوقة ضد حركة طالبان في مديرية دريم، رفعت شعارات "الموت للإمارة" و"لا نريد الإمارة".
وقالت مصادر محلية، إن هذا الحادث وقع عندما توجهت حركة طالبان إلى هذه المنطقة لتدمير زراعة الخشخاش، إلا أنها اشتبكت مع السكان المحليين وقُتل شخص واحد في هذه الاشتباكات وأصيب 10 بجروح.