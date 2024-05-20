محللون: مقتل "رئيسي" سيخلق "خطرا مزدوجا" داخل إيران

توقع محللون سياسيون أن تشعل وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أزمة وخطراً مزدوجاً داخل إيران، في ملف خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، لأن رئيسي كان المرشح الأول لهذا المنصب.

وقُتل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولون كبار في حادث تحطّم مروحية في منطقة نائية أمس الأحد، في شمال غربي البلاد.

وبعد ساعات من عمليات البحث، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي فجر اليوم الاثنين، عدم وجود أي علامة حياة في مكان حطام المروحية التي كانت تقل رئيسي، والوفد المرافق له.

ويرى الباحث السياسي الفرنسي، بيير هاسكي، في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة لرئيس الدولة تمثل دائمًا اختبارًا لأي بلد في أي مكان".

وقال هاسكي وهو مؤلف كتاب "أرض الموعد المزدوج إسرائيل وفلسطين": "عندما يحدث ذلك في دولة رئيسة مثل إيران، وفي سياق مضطرب وغير مستقر مثل الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، فإن التوتر يصبح واضحًا".

ويعتقد أن الحادثة يمكن أن تخلق "أزمة داخل أزمة" في زمن الحرب والمنافسات، خاصة أن "الظروف مواتية لكل نظريات المؤامرة"، رغم أن الحادث وقع في ظروف جوية سيئة بطائرة أمريكية قديمة، مؤكدًا أن هذه المعلومات "لا تسمح" بطرح فرضية الهجوم.