مودي: الهند "تتضامن مع إسرائيل"
قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن بلاده "متضامنة مع إسرائيل" بعد العملية الواسعة التي شنتها حركة حماس، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وكتب مودي على منصة "إكس": "لقد صُدمت بشدة من أنباء الهجمات الإرهابية في إسرائيل. أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا الأبرياء وعائلاتهم. إننا نتضامن مع إسرائيل في هذه الساعة الصعبة".
وفي وقت سابق اليوم السبت، شنَّت حركة حماس انطلاقًا من قطاع غزة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وسط أنباء عن سقوط عشرات الضحايا، فضلًا عن أسر بعض الجنود.