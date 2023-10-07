مودي: الهند "تتضامن مع إسرائيل"

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن بلاده "متضامنة مع إسرائيل" بعد العملية الواسعة التي شنتها حركة حماس، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وكتب مودي على منصة "إكس": "لقد صُدمت بشدة من أنباء الهجمات الإرهابية في إسرائيل. أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا الأبرياء وعائلاتهم. إننا نتضامن مع إسرائيل في هذه الساعة الصعبة".