مناورات صينية روسية إيرانية مشتركة في خليج عُمان
تجري القوات البحرية الصينية والروسية والإيرانية مناورات في خليج عُمان، هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت بكين الإثنين.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الصينية على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي أن الأنشطة العسكرية التي ستجرى من الإثنين حتى الجمعة ترمي إلى "الحفاظ المشترك على الأمن البحري الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الصين سترسل... مدمّرة الصواريخ الموجّهة أورومتشي وفرقاطة الصواريخ الموجّهة لينيي وسفينة الإمداد الشامل دوغبينغو للمشاركة في التدريبات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت الدول الثلاث قد أجرت في آذار/مارس الماضي مناورات مماثلة.
وتتزامن جولة المناورات المشتركة هذا العام مع توترات متصاعدة في المنطقة، مع الحرب الدائرة في غزة وشنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران هجمات ضد سفن في البحر الأحمر.
وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن مجموعة سفن تابعة لأسطول البلاد في المحيط الهادئ على رأسها الطراد فارياغ وصلت إلى ميناء جابهار الإيراني الإثنين للمشاركة في المناورات.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن "الجزء العملي من التدريبات سيجرى في مياه خليح عُمان في بحر العرب".
ولفتت الوزارة إلى أن "الهدف الأساسي من هذه المناورات هو العمل على ضمان سلامة النشاط الاقتصادي البحري".