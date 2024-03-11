مناورات صينية روسية إيرانية مشتركة في خليج عُمان

وأضاف البيان أن "الصين سترسل... مدمّرة الصواريخ الموجّهة أورومتشي وفرقاطة الصواريخ الموجّهة لينيي وسفينة الإمداد الشامل دوغبينغو للمشاركة في التدريبات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت الدول الثلاث قد أجرت في آذار/مارس الماضي مناورات مماثلة.

وتتزامن جولة المناورات المشتركة هذا العام مع توترات متصاعدة في المنطقة، مع الحرب الدائرة في غزة وشنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران هجمات ضد سفن في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن مجموعة سفن تابعة لأسطول البلاد في المحيط الهادئ على رأسها الطراد فارياغ وصلت إلى ميناء جابهار الإيراني الإثنين للمشاركة في المناورات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن "الجزء العملي من التدريبات سيجرى في مياه خليح عُمان في بحر العرب".

ولفتت الوزارة إلى أن "الهدف الأساسي من هذه المناورات هو العمل على ضمان سلامة النشاط الاقتصادي البحري".