قائد "فاغنر" يهاجم الرئيس الصربي حليف بوتين في أوروبا

هاجم يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية، اليوم الأربعاء، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بعد أن أكد الأخير أن الصرب الذين يقاتلون في أوكرانيا سيتم اعتقالهم عند عودتهم إلى بلادهم.

وقال بريغوجين إن الرئيس فوتشيتش أثار "نوبة من الغضب عبثاً"، مؤكداً أنه "اعتبارًا من تاريخ اليوم (1 مارس 2023) لا يوجد أي مقاتل صربي في مجموعة فاغنر".

وأضاف عبر قناته على "تيلغرام" أن "آخر صربي قاتل مع فاغنر كان قبل شهرين"، وقال: "إذا ادعى أي من الصرب أنه قاتل في فاغنر في عام 2023، فهذه خدعة، لا تثقوا به".