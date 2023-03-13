إيران.. العفو عن 22 ألفا اعتقلوا خلال الاحتجاجات
أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، اليوم الإثنين، أنه تم العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" للأنباء.
وقال إجئي إنه "جرى حتى الآن العفو عن 82 ألفًا، بينهم 22 ألفًا شاركوا في الاحتجاجات".
ولم يذكر تفاصيل بشأن المدة التي صدرت خلالها قرارات العفو أو ما إذا كانت وُجهت اتهامات بالفعل للمعفو عنهم أو متى حدث ذلك.
وذكرت وسائل إعلام رسمية مطلع الشهر الماضي، أن المرشد الأعلى علي خامنئي، أصدر عفوًا عن "عشرات الآلاف" من السجناء، اعتُقل بعضهم في حملة عنيفة استهدفت المعارضة خلال الاحتجاجات.
وتجتاح البلاد مظاهرات مناهضة للحكومة منذ وفاة شابة كردية بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وشارك إيرانيون من مختلف فئات الشعب في الاحتجاجات، مما جعلها واحدة من أصعب التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.