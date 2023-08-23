مباحثات روسية إيرانية لتعزيز التعاون العسكري

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الأربعاء، إن نائب وزير الدفاع الروسي ناقش مع قائد القوات البرية الإيرانية التعاون العسكري بين البلدين.

وكان الإعلام الرسمي قد أفاد بوصول وفد عسكري إيراني إلى موسكو يوم الاثنين.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى منذ بدأت روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا قبل 18 شهرا.

ويتهم الغرب إيران ببيع عدد كبير من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه طهران.