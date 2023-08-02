التايمز: أمريكا سترسل قوات وعملاء استخبارات إلى أستراليا لمواجهة الصين

كشفت صحيفة " التايمز" في تقرير لها، أن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال المزيد من القوات والطائرات العسكرية إلى أستراليا، كما ستعمل على إلحاق عملاء استخبارات بوكالات استخبارات "كانبيرا"، في "خطوة غير مسبوقة في زمن السلم" لمواجهة التهديد المتصور من الصين.

وتشمل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يوم الأحد الماضي، بحضور وزراء الخارجية والدفاع للطرفين الأمريكي والأسترالي، زيادة حجم القوات البرمائية وعدد طائرات الاستطلاع البحرية والتعقب السريع، وكذلك تصنيع الصواريخ في أستراليا.