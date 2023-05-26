بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة.. العراق يكشف مستوى تفشي "الحمى النزفية"

تسود حالة من القلق في الأوساط العراقية؛ بعدما عاودت إصابات مرض الحمى النزفية الظهور في مناطق متفرقة، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية الأسبوع الماضي، ارتفاع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 95، بينها 13 حالة وفاة، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن حصيلة الإصابات تستمر في الانخفاض بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

وكشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أن "مستوى الإصابات بمرض الحمى النزفية في العراق في انخفاض مقارنة بالأعوام السابقة"، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن "مرض الحمى النزفية متوطن ليس في العراق فحسب، بل في الشرق الأوسط وأغلب بلدان العالم منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وأن أغلب دول الجوار تسجل إصابات بمرض الحمى النزفية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.