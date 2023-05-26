بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة.. العراق يكشف مستوى تفشي "الحمى النزفية"
تسود حالة من القلق في الأوساط العراقية؛ بعدما عاودت إصابات مرض الحمى النزفية الظهور في مناطق متفرقة، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية الأسبوع الماضي، ارتفاع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 95، بينها 13 حالة وفاة، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن حصيلة الإصابات تستمر في الانخفاض بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
وكشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أن "مستوى الإصابات بمرض الحمى النزفية في العراق في انخفاض مقارنة بالأعوام السابقة"، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.
وأشارت الوزارة إلى أن "مرض الحمى النزفية متوطن ليس في العراق فحسب، بل في الشرق الأوسط وأغلب بلدان العالم منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وأن أغلب دول الجوار تسجل إصابات بمرض الحمى النزفية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأكدت الوزارة أن "مستوى الإصابات يشهد انخفاضاً في العراق إذا ما تمت مقارنته بالأعوام السابقة، ولكن يجب الانتباه إلى الأعراض المبكرة، وخصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وتركيزنا يكون منصباً على مربي الماشية والجزارين"، حيث يعد الأشخاص الذين يكونون على تماس مباشر مع الماشية أكثر عرضة للإصابة.
وقالت الوزارة: "نطمئن المواطنين بأن وزارة الصحة ومن خلال فرق الرقابة الصحية تعمل على متابعة هذه الحالات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأيضاً الحالات التي تكتشف في مرحلة مبكرة وهناك ردهة مخصصة للحالات الوبائية في كل مستشفى في العراق".
كما نوّهت إلى أن "أغلب الحالات التي تم استقبالها في مؤسساتنا الصحية تلقت الرعاية الصحية الكاملة وتماثلت للشفاء التام بعد تقديم البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة".
ودعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة وشراء اللحوم من المحلات المجازة لاحتواء الإصابات ومنع ارتفاعها".
مشددةً على "ضرورة اعتماد المصادر الرئيسة للمعلومة وعدم تناقل الأخبار المغلوطة والتي تعمد إلى التهويل وإثارة الرعب في المجتمع، وأن وزارة الصحة ملتزمة بخطاب إعلامي شفاف، وكذلك باقي المؤسسات الحكومية" في العراق.