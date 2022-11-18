أمريكا تحذر رعاياها من عملية عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا والعراق

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، رعاياها في سوريا والعراق من عملية عسكرية تركية محتملة في شمال البلدين، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.

وذكر بيان للقنصلية الأمريكية في أربيل: "تراقب القنصلية الأمريكية العامة في أربيل تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة".

وتابع: "تواصل حكومة الولايات المتحدة تقديم النصيحة الشديدة لمواطنيها لتجنب هذه المناطق"، داعية إياهم "لتجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانوا بشكل غير متوقع في محيط التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة، والابتعاد عن الأضواء، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".

كما ذكر البيان المواطنين الأمريكيين بأن "إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية إلى العراق ما تزال عند المستوى 4، والذي يعني النصح بعدم السفر بسبب الإرهاب، والاختطاف ، والصراع المسلح ، والاضطرابات المدنية، وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين".

ويأتي التحذير الأمريكي بعد ايام من تفجير دموي في مدينة إسطنبول التركية راح ضحيته 6 أشخاص وعشرات المصابين، حملت تركيا مسؤوليته لجماعة كردية تنشط في شمال سوريا.