أردوغان يدعو لـ"سلام عادل" بأوكرانيا في اتصال مع بوتين

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "سلام عادل" في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية، الجمعة، في الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي.

وأورد بيان مقتضب أن "الرئيس أردوغان شدد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل لتجنب خسائر جديدة في الأرواح ومزيد من التدمير، "كما دعا إلى تمديد اتفاق إسطنبول للحبوب بين البلدين المتنازعين.