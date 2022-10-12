الإمارات ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رحبت دولة الإمارات بتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.

كما ثمّنت دولة الإمارات "جهود الوساطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بين البلدين، وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة"، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).