الإمارات ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
رحبت دولة الإمارات بتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.
كما ثمّنت دولة الإمارات "جهود الوساطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بين البلدين، وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة"، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على هذا الاتفاق والجهود التي مكّنت تحقيقه، مؤكدة أنه "خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".
وأكدت الوزارة أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين.