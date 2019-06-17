ماذا قال الشارع المصري عن وفاة محمد مرسي؟ (فيديو)

رصدت كاميرا ”إرم نيوز“ ردود فعل الشارع المصري على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم الاثنين

وجاءت أغلب تعليقات المواطنين رافضة التحدث في حقه، مؤكدين أنه بين يدي الخالق وهو المسؤول عن محاسبته الآن.

وأضافوا أنه لا يجوز ذكر الموتى بالسيء، كما تمنوا له الرحمة ومسامحته على أفعاله، إن كان أخطأ في حق مصر والمصريين، لأن الحديث عن أي شيء آخر في هذا الوقت لن يفيد.

وحمّل بعض المواطنين جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية ما حدث لمحمد مرسي، لضغطهم عليه وخداعه، ما ورطه في العديد من القضايا.

وتوفي مرسي، خلال جلسة محاكمته في قضية ”التخابر مع حماس“ بعد طلبه كلمة للدفاع عن نفسه، إلا أنه سقط مغشيًا عليه قبل أن تعلن وفاته بعدها بقليل.