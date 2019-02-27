الفلسطينية هناء ترزي أول محامية مسيحية تترافع أمام المحاكم ”الشرعية“ بغزة

أصبحت الحقوقية هناء ترزي أول محامية فلسطينية مسيحية، تترافع أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، بعد افتتاحها مكتبًا للاستشارات القانونية ”النظامي والشرعي“.

وهذه الحالة الأولى من نوعها، ولم يعهدها الوسط القضائي في فلسطين بشكل عام، وتحديدًا وأن المحامية مسيحية، وسيكون عليها الترافع في المحاكم الشرعية، والدفاع عن القضايا المكلفة بها أمام القضاء الذي يحكم بالشريعة الإسلامية.

وكسرت المحامية هناء الصورة النمطية السائدة، وتحدت النظرة المقتصرة على ترافع المحامين المسلمين فقط لقضايا الطلاق والميراث.

وتوضح المحامية الفلسطينية أنها درست في جامعة الأزهر بغزة أربع سنوات، وكانت مطلعة على كتب الفقه والشريعة الإسلامية وقوانين الميراث.

وترى في ترافعها أمام المحاكم الشرعية ”أمرًا عاديًا كونها نشأت وسط مجتمع إسلامي، فهي كأي امرأة غزية يمكنها تحقيق طموحها“.

وقالت المحامية هناء ترزي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ما دفعها لدراسة الشريعة الإسلامية بشكل أوسع، هو أن القضايا المدنية كالميراث تدفعها للاطلاع على ما ورد في القرآن الكريم والمعمول به وفق القانون الفلسطيني“.

وأوضحت أنه ”في المحاكم النظامية نرجع إلى الأصول الإسلامية كالمواريث، لذا لابد أن يكون المحامي مطلعًا على جميع المعلومات“.

وقبل حصول ترزي على الموافقة، خضعت كغيرها من المحامين المسلمين لاختبارات شرعية عدة وتفوقت فيها.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية، رغم معتقدها الديني من حقها التعليم والخوض في المجالات كافة، ولا ينبغي أن تكون مهمشة نظرًا لمكانتها الكبيرة.

وتفضل الغزيات، طرق مكاتب المحاميات كونهن يتفهمن مشاكلهن بصورة أفضل، وبسرية ويجلبن حقوقهن، فدائمًا هناك قضايا عالقة في المحاكم لديهن خاصة ”الميراث“ أو قضايا الطلاق.

خطوة متأخرة حيث القانون لا يمنع

وقال المحامي عبدالله أبو شرشرة لـ ”إرم نيوز“:“ تأخرت هذه الخطوة كثيرًا، فطالب كلية الحقوق المسيحي مثل المسلم، يدرس 4 أجزاء من القرآن الكريم، والحديث، وأصول الفقه، والأحوال الشخصية للمسلمين لماذا لا يكون محاميًا شرعيًا؟“.

وأضاف: ”من الضروري تشجيع المحامين المسيحيين الشباب على الحصول على إجازة المحاماة الشرعية، عبر تعميم واضح من قاضي القضاة يكسر الحاجز النفسي الذي يوحي بأن هذه المهنة محظورة لغير المسلم“.

ويؤكد أبو شرشرة أنه من حق كل فلسطيني ممارسة أي مهنة بغض النظر عن دينه، وألّا يكون هذا النوع من المنع شكلًا من أشكال التمييز العنصري الذي يحظره القانون الأساسي وقانون العمل.

ولفت إلى أن القانون يتيح للمحامي المسيحي العمل كمحامٍ شرعي، كما يتيح للمحامي المسلم أن يكون وكيلًا في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وبحسب المحامي، فإن القانون يحقق عنصر المساواة، ويجعل معيار التفضيل في العمل هو أداء وكفاءة المحامي وليس دينه ومعتقده، كما يسهم هذا في تعميم الثقافات المختلفة وتذويب الحواجز الأثنية بين المواطنين .

ويتوقع أن يشجع قرار المحامية ”ترزي“ الجريء كليًا، مزيدًا من النساء على المضي حذوها، وكسر حواجز العمل واختراق مجالات أوسع في وقت تسهم الصورة النمطية في جعلها حكرًا على أناس دون غيرهم.