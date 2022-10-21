اليمن.. استهداف ميناء ضبة النفطي في حضرموت بمسيرتين مفخختين

أعلن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الجمعة، أن هجوما استهدف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية إن "مسيرتين حوثيتين استهدفتا ميناء الضبة النفطي شرق المكلا".

ونقل موقع عدن الغد المحلي عن مصادر محلية أن "سفينة نفطية وصلت اليوم إلى ميناء الضبة في محافظة حضرموت لغرض تحميل شحنة نفطية تابعة للحكومة، وأن الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء".

وأضافت أن "قوات الأمن أغلقت كافة الطرق الرئيسية المؤدية الى الميناء الواقع شرق المدينة".

