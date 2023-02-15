محمد بن زايد يجري مباحثات مع عبد الحميد الدبيبة

أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، في قصر الشاطئ، المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا".

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك، إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق".