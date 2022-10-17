تونس.. نقل عبير موسى إلى المستشفى إثر إضرابها عن الطعام

نُقلت رئيسة الحزب الدستور الحر المعارض في تونس، عبير موسي، مساء يوم الإثنين، إلى المستشفى إثر تدهور صحتها، بعد يومين من دخولها في إضراب عن الطعام أمام مقر وزارة الداخلية.

وحسب فيديو، منشور على صفحتها بـ"فيسبوك"، فإن موسي تم نقلها في سيارة إسعاف إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية بعد تدهور صحتها وذلك في وقت تسعى فيه إلى تصعيد المواجهة مع الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بأنه يعرقل تحركاتها الاحتجاجية بعد تشديد قبضته على السلطة.

وكانت موسي قد قادت المئات، السبت، في مسيرة في العاصمة تونس، واتهمت السلطاتِ في كلمة ألقتها، بعرقلة أنصارها عن الوصول إلى المكان المخصص للمسيرة التي تأتي قبيل شهرين من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستفرز برلمانا جديدا من غرفتين؛ مجلس نواب ومجلس أعلى للجهات والأقاليم.

وإثر ذلك قررت موسي الدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر وزارة الداخلية التونسية التي نشرت بيانا بشأن ذلك قائلة إنها أعلمت النيابة العامة حول الاعتصام.