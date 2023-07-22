باتيلي: تنظيم انتخابات شفافة وشاملة شرط لإعادة توحيد ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن الأمم المتحدة تؤيد تأييدا كاملا جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة الوطنية في البلاد، مؤكدا أن تنظيم انتخابات شفافة وشاملة شرط لإعادة توحيد ليبيا.

وأعرب باتيلي، خلال كلمة مسجلة ألقاها في جلسة افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، عن "الامتنان للاتحاد الأفريقي وللفريق رفيع المستوى المعني بليبيا لتوليهما مسؤولية ملف المصالحة في ليبيا".

وشدد على أن "الأمم المتحدة ستقدم دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الدائم في ليبيا وإعادة إعمار هذا البلد العظيم والجميل".

ولفت إلى أن "المهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر"، مطالباً الوفود الليبية المشاركة في الجلسة "بالانخراط بحزم في مبادرة الخلاص الوطني".

وأشار باتيلي إلى أنّه "يقع على عاتق مواطني ليبيا واجب تاريخي يتمثل في تضميد الجراح الجسدية والمعنوية التي سببها أكثر من 10 سنوات من الصراع".