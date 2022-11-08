ليبيا.. حفتر يلتقي مدعي "الجنائية الدولية" في بنغازي

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، بحسب مكتب الإعلام في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أكدت في وقت سابق أن المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" كريم خان سيُطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا، الأربعاء المقبل.

وقال مجلس الأمن الدولي عبر حسابه الرسمي، إن "مدعي الجنائية الدولية كريم خان سيُطلعنا على الوضع في ليبيا في إحاطته النصف سنوية مباشرة من طرابلس، يوم الأربعاء".

وقبل توجهه إلى بنغازي للقاء حفتر، التقى كريم خان، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها حليمة عبد الرحمن، التي أكدت له اهتمام وزارتها بـ"تحقيق العدالة، وتعزيز سيادة القانون".

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس، يوم السبت الماضي، واجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حيث ناقش معه "أوجه التعاون بين القضاء الليبي، والمحكمة الجنائية الدولية، ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد خان أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية، والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة.