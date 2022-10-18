بعد انتخاب قيادات جديدة.. ما مستقبل حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية؟

طرح انتخاب قيادات جديدة لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية"، تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية بالبلاد إزاء إمكانية تجديد شراكتها مع "إخوان" المغرب، وكذلك الأدوار التي ستلعبها الحركة في المرحلة المقبلة.

وانتخبت الحركة، وهي أشهر تنظيم إسلامي مُرخص له بالمملكة، ليل السبت الأحد، أوس رمّال، المولود بمدينة فاس سنة 1958، رئيسًا لـ"التوحيد والإصلاح"، خلفًا للرئيس السابق عبدالرحيم الشيخي، الذي قاد الحركة لولايتين متتاليتين، كما انتخب نائباه ومنسق مجلس الشورى، وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد (أعلى هيئة في الحركة).

ويوم أمس الأحد، صادقت الحركة، التي يعتبرها البعض الماكينة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية"، على المخطط الاستراتيجي لمرحلة 2022-2026، بعد عرض المشروع على أنظار أعضاء الجمع العام، واستغرقت مناقشة المخطط ساعات طوالا قبل المصادقة عليه، وفق ما أكده الموقع الرسمي للحركة، الذي وصف الزعيم الجديد للحركة بـ"رجل تواصل وانفتاح على تكنولوجيا العصر".

ويرى مراقبون أن انتخاب أوس رمّال يندرج في إطار إعادة تموضع الحركة مجددًا على الساحة المغربية، وتنفيذ برنامج مراجعة ميثاقها، الذي يقضي بضرورة التركيز على الطابع الدعوي وأن تنأى بنفسها عن السياسة.

ونشأت الحركة أواسط سبعينيات القرن الـ20 من خلال فعاليات أقامتها جمعيات إسلامية، قبل أن يُعلن في الـ31 من شهر أغسطس/آب لعام 1996، ميلاد حركة "التوحيد والإصلاح" بعد اندماج الحركة ورابطة المستقبل الإسلامي.