ليبيا.. المنفي يبحث مع "المجلس الأعلى" سبل الاتفاق على القاعدة الدستورية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وعلى الرغم من عقد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب أكثر من لقاء للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اليوم.

ويأتي ذلك في وقت ألغت فيه البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا عقد لقاء للملتقى السياسي الليبي مع منسق البعثة ريزدون زينينغا في طرابلس بهدف مناقشة خروق خريطة الطريق، التي توصل إليها الملتقى في اجتماعه في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الأمر الذي أثار غضب بعض الأعضاء.

وقال عضو الملتقى، عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، إنه فوجئ بإلغاء البعثة الأممية اجتماعها مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي في اللحظة الأخيرة، بعدما وصل عدد من الأعضاء فعلا إلى مقر البعثة.

وأكد في تصريحات صحفية "تجاوز عدد الأعضاء المطالبين بعقد اجتماع، النصابَ القانونيَّ، وقد حددت البعثة يوم الأحد موعدا للقاء ثم اعتذرت عنه فجأة"، معتبرا أن التبرير الذي قدمته البعثة غير مقبول حتى وإن وعدت بتحديد موعد آخر.

وأشار صهد إلى أن الأعضاء قد يضطرون إلى الدعوة لعقد لقاء بعيدا عن ترتيبات البعثة الأممية؛ كونها ليست المرة الأولى التي يطالب الأعضاء بعقد اجتماع خاص بهم.

وأفاد بأن لقاء يوم الأحد، الذي أجّل، جاء تلبيةً لطلب عدد من الأعضاء بعقد اجتماع لتدارس "الخروق الجسيمة"، التي تُرتَكب سواء تلك المخالفة للاتفاق السياسي أو لخريطة الطريق المنجزة في تونس، حسب القواعد الحاكمة لعمل ملتقى الحوار السياسي.