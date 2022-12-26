الإفراج عن الطيار عامر الجقم ضمن صفقة تبادل أسرى في ليبيا
أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم، ضمن صفقة تبادل أسرى أجرتها القيادة العامة للقوات المسلحة وميليشيات في مدينة الزاوية.
وبحسب صحيفة المرصد الليبية، فإن عامر الجقم وصل إلى الشويرف، وتسلمه العقيد عمر امراجع آمر "لواء طارق بن زياد" لإتمام ترتيبات نقله إلى بنغازي.
وذكرت مصادر أن الصفقة تمت مقابل إخلاء سبيل 15 أسيراً لدى القوات المسلحة، من بينهم العميد يحيى الأسطى من درنة، والزروق حديد.
وتداولت حسابات إخبارية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتسلم اللواء طيار عامر الجقم ووصوله إلى شويرف.
وكان الجقم محتجزاً لدى ميليشيا محمد بحرون الشهير بـ “الفار”، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، في ديسمبر 2019، إثر سقوط طائرته الحربية من طراز "ميغ 23" جنوب مدينة الزاوية خلال عملية عسكرية في طرابلس، إلا أنه خرج من الطائرة بمظلة نجاة.
ولم يصدر عن القيادة العامة للجيش الليبي أي بيان رسمي حول صفقة تبادل الأسرى.