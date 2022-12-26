الإفراج عن الطيار عامر الجقم ضمن صفقة تبادل أسرى في ليبيا

أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم، ضمن صفقة تبادل أسرى أجرتها القيادة العامة للقوات المسلحة وميليشيات في مدينة الزاوية.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية، فإن عامر الجقم وصل إلى الشويرف، وتسلمه العقيد عمر امراجع آمر "لواء طارق بن زياد" لإتمام ترتيبات نقله إلى بنغازي.