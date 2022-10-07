مباحثات مغربية إماراتية في الرباط لتعزيز التعاون الأمني

بحث المدير العام للأمن المغربي ومراقبة التراب الوطني (المخابرات) عبداللطيف حموشي، اليوم الجمعة، في العاصمة الرباط، مع اللواء الركن فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي في دولة الإمارات، سبل تعزيز التعاون الأمني.

ويقوم المسؤول الإماراتي بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني.

وأفاد بيان صادرعن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بأن هذا اللقاء "شكل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين "تناولا كذلك آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود".