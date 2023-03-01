بوريطة: المغرب ليس طرفًا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، إن بلاده ليست طرفاً في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، "ولا ولم تساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع".

وأضاف بوريطة في مؤتمر صحفي مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، عقب لقاء جمعهما بالرباط، أن "المغرب، باعتباره عضوًا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية". وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.