أنباء عن توقيف وزير الخارجية الليبي السابق محمد سيالة

تداولت وسائل إعلام محلية ليبية، الأحد، أنباءً حول توقيف وزير الخارجية الليبي السابق، محمد سيالة للتحقيق معه في قضايا فساد.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مكتب النائب العام في طرابلس، سجن وزير الخارجية السابق محمد سيالة على ذمة التحقيق على خلفية التقصير بحفظ وصيانة المال العام أثناء توليه الوزارة.

وأفاد المصدر ذاته، بتوقيف محمد سيالة، يوم الخميس، فور وصوله مع وفد المجلس الرئاسي الليبي العائد من زيارة لاهاي، مشيرًا إلى أنه أطلق سراحه حينها بضمان مثوله أمام النيابة، الأحد، حيث تقرر توقيفه، وفق المصدر.

بدوره، أكد موقع "أخبار ليبيا" توقيف وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج، مشيرًا إلى أن قرار توقيفه جاء بعد استجوابه، صباح يوم الأحد، لاتهامه بقضايا فساد مالي تتعلق بنفقات إنشاء و صيانة السفارات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير السابق متهم كذلك في قضايا تجاوزات إدارية ومالية جسيمة في الداخل و الخارج .

وذكرت أنه تم إبلاغ سيالة، الأسبوع الماضي، أنه مطلوب بعد عودته من الخارج عبر مطار معيتيقة برفقة النائب أيمن سيف النصر، وعضو الرئاسي عبدالله اللافي.

ونفت المصادر الشائعات التي تتحدث عن اختطاف وزير الخارحية السابق، مؤكدة أنه موقوف وهو بصحة جيدة.