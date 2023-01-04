القضاء التونسي يوسع التحقيقات بـ "غسل الأموال".. وتوقيف قيادي بـ"النهضة"
أوقفت السلطات الأمنية التونسية القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية، نجيب الغربي، على خلفية قضية غسل الأموال التي تلاحق فيها قيادات من الحركة.
وقال مصدر أمني بارز لـ "إرم نيوز"، إن توقيف الغربي "تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، ويأتي في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات القضائية التونسية على خلفية شبهات تورط قيادات من حركة النهضة في عمليات غسل أموال".
وأوضح المصدر أن توقيف الغربي "تم بناء على معلومات أدلى بها المشتبه به الرئيسي في القضية عبدالكريم سليمان، والذي ألقي القبض عليه منذ ثلاثة أيام"، مرجحا أن "تفتح هذه الخطوة الباب نحو مزيد من التفاصيل التي قد تؤدي إلى توقيف قيادات أخرى من الحركة ومتورطين في القضية".
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، السبت الماضي، القبض على القيادي بحركة النهضة، عبدالكريم سليمان، بشبهة تبييض الأموال ضمن 3 ملفات معروضة على القضاء، هي قضية شركة "أنستالينغو"، و"جمعية نماء"، و"تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وقالت الوزارة في بيان، إن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي بتهمة تبييض أموال فاقت عشرات المليارات (بالعملة المحلية)".
وكان القيادي السابق في حركة النهضة، عادل الدعداع، قد قال في تسجيل صوتي تم تسريبه قبل أشهر إن عبدالكريم سليمان هو أمين المال السري لحركة النهضة.
وفتحت السلطات القضائية تحقيقات بشأن تلك التصريحات، وتمكنت من جمع معلومات تم على أساسها توقيف عدد من قيادات الحركة، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الذي تم إطلاق سراحه في وقت لاحق.