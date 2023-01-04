القضاء التونسي يوسع التحقيقات بـ "غسل الأموال".. وتوقيف قيادي بـ"النهضة"

أوقفت السلطات الأمنية التونسية القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية، نجيب الغربي، على خلفية قضية غسل الأموال التي تلاحق فيها قيادات من الحركة.

وقال مصدر أمني بارز لـ "إرم نيوز"، إن توقيف الغربي "تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، ويأتي في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات القضائية التونسية على خلفية شبهات تورط قيادات من حركة النهضة في عمليات غسل أموال".