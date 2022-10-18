بوريطة: المغرب يدعم قرارات السعودية سواء في المجال الدبلوماسي أو الطاقي

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالعاصمة الرياض، إن بلاده تتضامن مع ما تتخذه السعودية من قرارات سواء في المجال الدبلوماسي أو الطاقي.

وأضاف الوزير المغربي في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن "المملكة السعودية من الأسس القوية للنظام العربي، بديبلوماسيتها الرصينة المشهود لها"، مؤكداً أن "سياسة السعودية الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية، كما تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".

وأضاف كبير الدبلوماسيين المغاربة: "(..) جئت اليوم تعبيراً عن هذا الموقف وللتأكيد على أن القرار السعودي، سوءًا دبلوماسي أو مرتبط بالطاقة، لا يمكن أن يخضع للمزيدات والضغوط الخارجية".

ووصل وزير الخارجية المغربي في وقت سابق الإثنين، إلى العاصمة الرياض، حاملا رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسلم بوريطة الرسالة الملكية خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، إن اللقاء "يندرج في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، والعلاقة الأخوية القوية التي تربط بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين" دون ذكر تفاصيل عن مضمون الرسالة.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الوطيدة بين المملكتين على جميع الأصعدة وسبل الارتقاء بها.