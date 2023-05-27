الجزائر.. نفي رفع الحجز عن أموال سعيد بوتفليقة

نفت السلطات الجزائرية، أنباء متداولة برفع الحجز القضائي عن ممتلكات سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

ونقل موقع "الشروق" الإخباري الجزائري، عن مصادر لم يسمها، قولها إن "جميع العقارات والممتلكات والأرصدة المالية لسعيد بوتفليقة رهن الحجز والتجميد بحكم قضائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2 أيار/ مايو الحالي".

وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، أصدرت حكمًا يقضي بإدانة السعيد بوتفليقة بالسجن 12 سنة وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع التأكيد على مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة.

وبحسب "الشروق"، شمل الحجز حتى الحقوق العقارية الناتجة عن الإرث.

وكان سعيد بوتفليقة، مستشارا في رئاسة الجمهورية الجزائرية، قبل استقالة شقيقه عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم، في نيسان/أبريل عام 2019؛ إثر احتجاجات شعبية.