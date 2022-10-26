باتيلي يطالب بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة الليبية

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، بتنظيم السلاح ووضعه تحت السيطرة الحصرية للدولة الليبية.

وجدد باتيلي، في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نشر عبر صفحتها على "فيسبوك" تأكيده على التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان باتيلي، عبَّر، الإثنين الماضي، عن "رؤية سوداوية" للأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال إحاطة أولى قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال إن "الانتخابات في ليبيا قد تتأجل لعدم وجود إجراءات ملموسة بالمسار الدستوري، وهناك خلافات عميقة بشأن إنهاء الوضع الراهن".

وأضاف: "أجريتُ لقاءات في ليبيا كي أفهم الجمود السياسي بشكل أشمل"، مشيرًا إلى أن "اللقاءات التي أجراها أظهرت خلافات عميقة حول كيفية تخطي ليبيا للأزمة الراهنة".

واعتبر أن "الاضطرابات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا، أدت إلى تغيير موازين القوى فيها"، لافتًا إلى "هشاشة الوضع الأمني في العاصمة حاليًا".