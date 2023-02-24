تونس.. إيداع المدير السابق لمكتب الغنوشي السجن
أصدر القضاء التونسي، مساء اليوم الجمعة، مذكرة إيداع في السجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة بالنظر في قضايا فساد مالي) أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة غسل أموال.
ويأتي توقيف القيادي في حركة "النهضة" بعد حملة أمنية نفذت، خلال الأيام الأخيرة، وشملت عددًا من السياسيين، والأمنيين، والقضاة، والإعلاميين.
وصعّدت السلطات التونسية حملة اعتقالاتها، إذ أوقفت كلًّا من النائب البرلماني السابق نورالدين البحيري القيادي بحركة "النهضة"، ومدير إذاعة "موزاييك" نورالدين بوطار، والمحامي لزهر العكرمي المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.