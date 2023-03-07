اتحاد الشغل التونسي يهاجم السلطة والمعارضة ويحذّر من مساعي "استهدافه"

وجّه اتحاد الشغل التونسي، اليوم الثلاثاء، رسائل إلى السلطة والمعارضة معًا، محذّرًا من أن المنظمة النقابية لا تقف في أي معسكر، وأن لا أحد بإمكانه "تقليم أظافرها".

وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، إنّ "الجميع يحاول رصّ الاتحاد في صفه، وكل السلطات حاولت تقليم أظافر الاتحاد، وحتى المعارضة هذه المرة تلوح بالوعيد للاتحاد لاختلافه في تقييمه عما انتهجته" بحسب تعبيره.

وأضاف الطبوبي: "لهؤلاء سلطة ومعارضة نقول حذار، لا أحد يقلم أظافر الاتحاد فللنقابيين مخالب لا تقلم" وفق قوله.