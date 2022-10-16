عبير موسي تعلن إضرابها عن الطعام احتجاجا على سياسات قيس سعيد

أعلنت رئيسة حزب "الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، مساء السبت، دخولها في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبرته تضييقا من الرئيس قيس سعيد على الحريات و محاصرته لمناصريها و منعهم من الالتحاق بالمسيرة التي نظمتها صباح اليوم ذاته في العاصمة التونسية.

و اعتبرت عبير موسي، في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، أن بقاء قيس سعيد رئيسا للجمهورية يمثل خطرا حقيقيا على تونس دولة و شعبا، واصفة إياه بأنه "دكتاتور لا يهتم بمعاناة شعبه" على حد وصفها.

ونددت موسي بما قالت إنه تعطيل لوصول أنصار حزبها من قبل القوات الأمنية إلى ساحة الجمهورية بالعاصمة التونسية، و هو المكان المقرر للتجمع وانطلاق المسيرة التي أعلن عنها حزبها في وقت سابق.

و في وقت سابق، هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، و اتهمته بإصدار تعليمات لمنع مناصري حزبها من التجمع للاحتجاج ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.

كما اتهمت موسي وزير الداخلية بالتنسيق مع وكالات الأسفار من أجل منع تأجير حافلاتها للحزب الدستوري الحر والمشاركة في المسيرة، مشددة على أن ذلك "لن يمنع حزبها من مواصلة احتجاجاته للدفاع عن التونسيين والتصدي لحرب تجويعهم".

وأضافت في فيديو نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "اليوم تُفصل بيننا.. الأرض أرضنا والبلاد بلادنا ومن حقنا التظاهر ومن حقنا نوقفك عند حدك ولن تحكم تونس بمثل هذا التغول"، حسب تعبيرها.

بدورها، نظمت جبهة الخلاص المعارضة، السبت، مسيرة؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار وشح المواد الأساسية، وسط مطالبات برحيل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وخرج المئات من أنصار جبهة الخلاص، صباح السبت، في تحركات احتجاجية، رافعين شعارات تطالب بعزل الرئيس وإسقاط ما وصفوه بـ "الانقلاب".