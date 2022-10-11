تونس.. حكم بسجن المدير السابق لديوان المرزوقي 6 أشهر

أصدر القضاء التونسي يوم الإثنين حكمًا بسجن عماد الدائمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 6 أشهر بتهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية، أن "الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية في تونس قضت غيابيا بالسجن في حق عماد الدائمي مدة 6 أشهر".

وجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعها موظفو شركة الخطوط التونسية الجوية، إثر نشر الدائمي تدوينات بشأنهم ما جعل النيابة العامة تحيل هذه القضية للمحكمة الابتدائية السادسة.

والدائمي من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في تونس، وواجه في السنوات الأخيرة عدة أحكام قضائية ودعاوى بسبب اتهامه لعدد من السياسيين والمسؤولين السابقين بالفساد.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في نهاية يوليو/تموز الماضي، قرارا بسجن الدائمي لمدة شهرين بعد أن اتهامه بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.