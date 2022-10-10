ليبيون يحتجون أمام مقر حكومة الدبيبة للمطالبة بـ"منحة الزواج"



تظاهر مساء الأحد عشرات الشبان الليبيين أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بالعاصمة الليبية طرابلس، مطالبين بصرف منحة الزواج، وسط اتهامات لرئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة بـ"الكذب" و "بيع الوهم".

وعبر المحتجون عن غضبهم الشديد مما وصفوها بـ"الوعود الكاذبة" التي أطلقها الدبيبة فيما يتعلق بمنحة الزواج التي قالوا إنها تهدف لتبييض وجود بعض الأطراف على حساب الشباب الليبي.

وأكد المحتجون تمسكهم بحقهم في الحصول على منحة الزواج، و لوحوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تستمع الحكومة إلى مطالبهم و لم تستجب إلى نداءاتهم بهذا الخصوص.

و كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت عن مبادرة أسمتها "صندوق دعم الزواج"، و ذلك بهدف الحد من عزوف الشباب عن الزواج و مساعدتهم على مواجهة الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، و فق تصريحات حكومية سابقة.

و كان الدبيبة قد أعلن عن تخصيص مليار دينار ليبي لدعم زواج الشباب، بالإضافة إلى مليار و700 مليون دينار كقروض سكنية للشباب لمواجهة العزوف عن الزواج.

وتعهد الدبيبة، في وقت سابق، بمنح 50 ألف شاب وشابة أموالا للزواج، كما أعلن عن إنشاء المجلس الوطني للشباب وإنشاء فروع محلية له في كل مناطق البلاد لتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، ما أثار موجة انتقادات و اتهامات واسعة له بـ"الشعبوية".