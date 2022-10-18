ليبيا.. حفتر يلتقي عبد الله باتيلي

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالرجمة شرقي البلاد، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي، بحسب ما ذكر موقع "الساعة 24" المحلي.

ولم يقدم الموقع تفاصيل عن المحاور التي تناولها اللقاء، لكن على الأرجح أن يكون في سياق مشاورات يجريها المبعوث الأممي بعد توليه منصبه رسميا.

ويأتي لقاء المشير حفتر مع باتيلي بعد أن التقى الأخير، أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، كما أجرى مشاورات مماثلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي.

ويأتي لقاء باتيلي مع المشير حفتر بعد ساعات من شن الأخير هجوما حادا على الفرقاء السياسيين، حيث وصفهم بـ"الزمرة المتصارعة على السلطة".

وقال خلال عرض عسكري كبير أقيم في سبها جنوبي البلاد، مساء الاثنين، إن "هؤلاء أهدروا وقتا ثمينا وفاقموا الأزمة في البلاد"، مشيرا إلى أن "حجم الأموال المنفقة خلال عشر سنوات كان كفيلا بإحداث التنمية والتطور لكنها أهدرت في منظومة الفساد"، على حد قوله.

ويسعى باتيلي إلى كسر الجمود السياسي الراهن في ظل تعثر إنجاز الانتخابات العامة واستمرار الانقسام السياسي.

وكان باتيلي قد وصل إلى العاصمة طرابلس يوم الجمعة، حيث أكد أن أول أولويات عمله تتمثل بالتواصل مع الليبيين جميعا، وفي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.