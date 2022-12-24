حفتر: فرصة أخيرة لرسم خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات

قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم السبت، إن القيادة العامة تعلن عن "فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات".

وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، أن وحدة ليبيا خط أحمر وأن قوات القيادة العامة لن تسمح بالتعدي على الوحدة.

وشدد حفتر على أن ليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ، محذرًا من يحاول المساس بها.

وأضاف: "نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية".

ونوه إلى "ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش، مؤكداً أن "الليبيين وحدهم القادرون على حل مشكلتهم، والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة".

ودعا حفتر في كلمته، التي بثتها قناة "ليبا الحدث"، اليوم، "كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين".

وفيما يتعلق بقضية تسليم أبوعجيلة، قال حفتر: "نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله".