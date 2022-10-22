ليبيا.. الدبيبة يمنع وزراءه من الظهور الإعلامي

حظر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة على وزرائه الظهور الإعلامي، إلا بإذن رسمي منه.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، إلى زملائه الوزراء في الحكومة.

ونص خطاب الوزير على أنه "لوحظ قيام بعض الوزراء بالخروج على وسائل الإعلام المختلفة للإدلاء بتصريحات صحفية تتعلق بأداء عمل الوزارات، المكلفين بتسيير مهامها".

وأضاف أن "ما تم التطرق إليه بهذه التصريحات من بيانات ومعلومات تتعلق بنشاط الوزارة أو الحكومة والتي يمنع القانون والتشريعات النافذة من تداولها أو إظهارها إلا للجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة ويعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية في ذلك".

وأكد الوزير في خطابه أن "تعليمات رئيس الوزراء تقتضي منكم عدم إجراء أي مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي من رئيس الوزراء".

وكان مجلس النواب الليبي قد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في شهر أيلول/سبتمبر 2021، وكلف حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا في شهر شباط/فبراير الماضي لتكون بديلا لحكومة الدبيبة؛ لكن الأخير رفض تسليم السلطة لها بحجة أنه لن يسلمها إلا لحكومة منتخبة.