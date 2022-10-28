المغرب: سنرد بـ"طريقة مناسبة" إذا استخدمت البوليساريو مسيرات إيرانية

قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن بلاده سترد بـ"طريقة مناسبة" إذا ما قررت جبهة البوليساريو، استخدام طائرات إيرانية مسيرة "درون" في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء.

وأضاف هلال: "إذا تأكدت ادعاءات ميليشيات البوليساريو باستلامها طائرات درون، فهذا الأمر خطير للغاية ويهدد استقرار المنطقة برمتها"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تجعلنا نقدم تفسيرات متعددة".

وتابع الدبلوماسي المغربي: "إذا توفرت جبهة البوليساريو على طائرات مُسيرة فهذا الأمر يؤكد أننا كنا محقين منذ سنتين عندما قلنا إن إيران تسللت إلى تندوف وشمال أفريقيا، وقد مرت من مرحلة تدريب عناصر الجبهة إلى مرحلة تجهيزها بأسلحة الدرون"، واصفا الأمر بـ"الخطير".

وشدد هلال على أنه "إذا استخدمت ميليشيات البوليساريو طائرات الدرون الإيرانية، فإن المغرب سيرد بطريقة مناسبة".

واستطرد بالقول: "هذا الأمر يدخل في الجانب العسكري، وهو متروك للقوات المسلحة الملكية المغربية لتحديد الوسيلة المناسبة للرد".

ومدد مجلس الأمن الدولي، مهمة البعثة الأممية "المينورسو" لمدة عام واحد في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، والتي تصفها الرباط بـ"الانفصالية".

وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2554 الذي قدمته الولايات المتحدة، أن "مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023".

وجرى التصويت على القرار بالأغلبية، حيث أيده 13 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما كينيا وروسيا، فيما لم يعارض القرار أي أحد.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس "يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن".

من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المغربية، إن "المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية".