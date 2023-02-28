تونس تدعو البعثات الدبلوماسية لعدم التدخل بشؤونها الداخلية

دعت تونس الثلاثاء البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب ما تم تداوله حول تواصل متهمين بالتآمر على أمن الدولة، تم توقيفهم مؤخرا، مع دبلوماسيين أجانب.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته على "فيسبوك" إنه "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة في تونس، تُذكّر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة".

وشددت الوزارة على "ضرورة التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".

يأتي ذلك، بعد ما نشرته وسائل إعلام محلية بينها إذاعة شمس أف أم وصحيفة الشارع المغاربي من أن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة تواصلوا مع دبلوماسيين أجانب بينهم سفير فرنسا في تونس من أجل دعمهم للانقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد.