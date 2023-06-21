أحكام جزائرية بالسجن بحق وزراء من عهد بوتفليقة في قضايا فساد

كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن محكمة في العاصمة الجزائر، أصدرت أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق مسؤولين بارزين في نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم فساد.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجزائية الاقتصادية في "سيدي امحمد" أصدرت حكما بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية بحق نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف، في قضية محطة قسنطينة.

في المقابل، برأت المحكمة الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجهة إليهما.

وكان القضاء الجزائري يتابع المسؤولين المعنيين بتهمة إبرام صفقة مشبوهة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.